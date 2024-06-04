أخبار اليمن : الأمم المتحدة تدعو لوقف سفك الدماء بالضفة

الأمم المتحدة تدعو لوقف سفك الدماء بالضفةدعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، اليوم، إلى وضع حد لـ"سفك الدماء غير المسبوق" في الضفة الغربية المحتلة، مشدداً على أن مقتل أكثر من 500 فلسطيني هناك منذ السابع من أكتوبر "غير منطقي".

وقال تورك في بيان، إن سكان الضفة الغربية المحتلة يتعرضون يوما بعد يوم لسفك الدماء بشكل غير مسبوق ومن غير المنطقي إطلاقا أن يتم حصد هذا العدد الكبير من الأرواح بهذه الطريقة الوحشية.

وأضاف أن القتل والتدمير والانتهاكات الواسعة النطاق لحقوق الإنسان غير مقبولة، ويجب أن تتوقف فورا، مؤكدا أنه على الكيان الإسرائيلي ليس فقط تبني قواعد اشتباك التماشي تماما مع قواعد ومعايير حقوق الإنسان المعمول بها، بل تعزيز تطبيقها، والتحقيق بشكل شامل ومستقل في أي ادعاء بالقتل غير المشروع ومحاسبة المسؤولين عنه.

وشدد مفوض الأمم المتحدة السامي الحقوق الإنسان، على أن الإفلات من العقاب على مثل هذه الجرائم أمر شائع منذ فترة طويلة جدا في الضفة الغربية المحتلة، وقد خلق بيئة ملائمة للمزيد من عمليات القتل غير المشروع على يد قوات الاحتلال الإسرائيلية ويجب احترام القانون الدولي وتطبيقه، كما يجب ضمان المحاسبة.

وعبر تورك عن تأييده لمقترح اتفاق وقف إطلاق النار الذي قدمته الولايات المتحدة لإنهاء الحرب، واصفا الوضع في غزة بأنه "أكثر من كارثي".

ويتواصل عدوان الاحتلال الإسرائيلي غير المسبوق على قطاع غزة بحرا وبرا وجوا منذ السابع من أكتوبر الماضي، متسببا بكارثة إنسانية مكتملة الأركان يجسدها عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين، والدمار الهائل في البنى التحتية والمرافق الحيوية.