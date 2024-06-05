أخبار اليمن : برلمان سلوفينيا يعترف بدولة فلسطين

برلمان سلوفينيا يعترف بدولة فلسطين
وافق برلمان سلوفينيا بغالبية الأصوات، اليوم، على قرار الحكومة الاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة.
وكانت سلوفينيا قد بدأت الخميس الماضي الإجراءات الدبلوماسية للاعتراف بفلسطين، وقال روبرت جولوب رئيس الوزراء السلوفيني، في اليوم ذاته، إن حكومته وافقت على الاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة.
كما دعا رئيس الوزراء السلوفيني أيضاً إلى الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة وإطلاق سراح جميع الرهائن. وقال "هذه هي رسالة السلام".
ورفعت الحكومة السلوفينية العلم الفلسطيني إلى جانب علمي سلوفينيا والاتحاد الأوروبي أمام مقرها وسط العاصمة ليوبليانا.
وكانت إسبانيا والنرويج وإيرلندا قد أعلنت يوم 28 مايو الماضي اعترافها بدولة فلسطين.
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