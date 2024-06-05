أخبار اليمن : الاحتلال يعتقل 9040 فلسطينياً منذ 7 أكتوبر

الاحتلال يعتقل 9040 فلسطينياً منذ 7 أكتوبرارتفع عدد المعتقلين الفلسطينيين في الضفة الغربية إلى 9 آلاف و40 منذ 7 أكتوبر الماضي، الأربعاء، بعد اعتقال جيش الاحتلال الإسرائيلي 15 فلسطينياً.

وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني في بيان مشترك، إن "حصيلة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر المنصرم بلغت أكثر من 9 آلاف و40".

وأضاف البيان أن "قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت منذ مساء الثلاثاء وحتى صباح الأربعاء 15 فلسطينيا على الأقل من الضفة، بينهم سيدة وأسرى سابقون".​​​​​​​

وتوزعت الاعتقالات على محافظات رام الله (وسط)، وجنين وقلقيلية (شمال)، وأريحا (شرق)، و"رافقتها عمليات تخريب وتدمير واسعة في منازل المواطنين"، وفق البيان.

وأوضح البيان أن القوات الإسرائيلية "حققت ميدانيا مع عشرات الفلسطينيين في بلدتي كفر مالك شرقي رام الله، وبيت أمر قرب الخليل جنوبي الضفة الغربية".