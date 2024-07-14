أخبار اليمن : ارتفاع عدد الشهداء في غزة إلى 38584

ارتفاع عدد الشهداء في غزة إلى 38584
أعلنت وزارة الصحة في غزة، ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى 38 ألفاً و584 شهيداً، و88 ألفاً و881 مصاباً.
وذكرت الوزارة، في بيان اليوم، أن قوات الاحتلال ارتكبت 4 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية، وصل منها للمستشفيات 141 شهيداً و400 مصاب.
وأضافت أنه في "اليوم الـ282 للعدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".
وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر، ما أسفر عن استشهاد وإصابة عشرات الآلاف، أغلبيتهم من النساء والأطفال، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.
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