أخبار اليمن : تدشين المنظومة الآلية لأتمتة العمل الصحي بصنعاء

تدشين المنظومة الآلية لأتمتة العمل الصحي بصنعاءدشنت وزارة الصحة العامة والسكان اليوم بصنعاء، المنظومة الآلية لأتمتة العمل الصحي، في إطار الأتمتة الشاملة والتحول الرقمي.

وتشمل الآلية نظام المعلومات الآلي لإدارة المشاريع بالإدارة العامة للتعاون الفني، ونظام المعلومات الآلي لإصدار التراخيص للمنشآت الطبية الخاصة، ونظام المعلومات المالي الحكومي الخاص بالمشتريات والمخازن، ونظام الموارد البشرية، ونظام المعلومات الآلي للإمداد اللوجيستي الصحي، ونظام المعلومات الآلي لصيانة التجهيزات الطبية والمعايرة، ونظام المعلومات الآلي للمركز الوطني لنقل الدم وأبحاثه، ونظام المعلومات الآلي للأمراض المزمنة والصحة النفسية (ضمن النظام الوطني للمعلومات الإحصائية الصحية).

وخلال الفعالية أوضح وزير الصحة العامة والسكان في حكومة تصريف الاعمال طه المتوكل، أن المنظومة نقلة نوعية في العمل الصحي والطبي التي ستوفر الخدمة بشكل سهل ودقيق وتوفير الوقت والجهد، سواء على مستوى الوزارة والمرافق التابعة لها في العاصمة والمحافظات أو إنجاز المواطن لمعاملته بشكل سريع ومن خلال حاسوبه أو جواله، وأن المنظومة تعتمد على أنظمة رأسية للصادر والوارد وأفقية للمستشفيات والمرافق الصحية والتطبيقات.

وقال المتوكل أن أتمتة الآلية هي الطريقة السليمة للمعلومة والمعاملة، مشيراً الى أهمية أتمتة الملف الطبي وأن يمضي الجميع نحو الاستراتيجة الوطنية للصحة الالكترونية ضمن خطة التحول الرقمي.

وألقيت عدد من الكلمات لوكلاء الوزارة محمد المنصور وعلي دحان ونجيب القباطي، أشادت في مجملها بهذا الانجاز الذي سعت قيادة الوزارة ممثلة بالوزير المتوكل حتى تحقق على أرض الواقع، والتي ستعمل على النهوض بالقطاعات الصحية والطبية بمختلف مجالاتها ومرافقها من خلال تفعيل الأنظمة المعلوماتية، خاصة أن نظام الأتمتة أصبح مطلب في مختلف المجالات وليس في الجانب الصحي والطبي، لتمكين المواطن من إنجاز معاملته بسهولة وبشكل شفاف ودقيق من خلال التكنولوجيا.

وفي ختام الفعالية تم تكريم الكوادر والجهات في الوزارة التي أنجزت المشروع والتي ساهمت في إنجاحه.