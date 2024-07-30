أخبار اليمن : لقاء موسع بسقطرى يرفض التدخل في اعرافها القبلية

لقاء موسع بسقطرى يرفض التدخل في اعرافها القبليةجدد لقاء موسع لقبائل محافظة سقطرى رفضه القاطع لاي قرارات تتخذها قيادة المحافظة الموالية لقوى الاحتلال تستهدف استبدال مشائخ القبائل دونما قناعات ابناء المنطقة وفقا للاعراف القبلية المتعارف عليها.

وجدد اللقاء الموسع لمشائخ واعيان ووجهاء سقطرى المنعقد يوم الاثنين 29يوليو 2024 بحضور ومشاركة قيادة المؤتمر الشعبي العام بالمحافظة برئاسة الاخ سعيد مسعود عوض الجريري.رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام بمحافظة ارخبيل سقطرى عضو اللجنة الدائمة الرئيسية والقيادة التنظيمية بالمحافظة، جدد اللقاء- تمسك قبائل ومشائخ سقطرى بالشيخ عيسى سالم بن ياقوت شيخا لمشائخ قبائل محافظة ارخبيل سقطرى وعدم السماح بتدخل السلطة المحلية بقرارات المشائخ في اختيارهم لمن يمثلهم.

وتم خلال اللقاء مناقشة المستجدات والاوضاع الخدمية في المحافظة بما في ذلك تدهور الاوضاع المعيشية والخدمية والتنموية، وارتفاع أسعار السلع الاسياسية والاستهلاكية، وتوقف المشاريع التنموية، وزيادة ارتفاع البطالة في اوساط ابناء الجزيرة، واقر اللقاء بلورة قضايا وهموم ابناء المحافظة ورفعها الى السلطات المحلية ومتابعتها لما من شأنه اخراج الجزيرة من دوامة الازمات المتكررة.

ودعا اللقاء كل القوى الوطنية الخيرة الى الاصطفاف سويا لتحقيق المصلحة الوطنية العليا لابناء سقطرى والوقوف جنباالى جنب مع الشيخ عيسى سالم بن ياقوت شيخ مشائخ محافظة ارخبيل سقطرى، ورفض اي قرار يصدر من خارج اطار قرار المشائخ لقبائل سقطرى باغلبية الترشيح لمن يمثلهم بالجزيرة.

واكد بيان صادر عن اللقاء الموسع على التمسك بالثوابت والمكتسبات الوطنية ممثلة بالوحدة الوطنية، ورفض ثقافة الكراهية والمناطقية الدخيلة على المجتمع السقطرى، ورفض مشاريع التفرقة والشتات وتمزيق النسيج الاجتماعي في المحافظة.

حضر اللقاء الموسع مع رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام بالمحافظة من القيادة التنظيمية بالمحافظة كلا من الشيخ يحيى عيسى سعيد، المسئول التنظيمي، والشيخ علي سليمان بن مالك مسؤول الرقابة والتفتيش، والاستاد اسعد مبارك بن نصيب، المسئول السياسي، والاخ جمال عبدالله غانم، مسئول الفكر والاعلام، والاخ سؤولا.للفكر والاعلام، والاخ سالم محمد عيسى الحريزي، المسئول المالي.