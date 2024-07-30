الأونروا: 40 ألف إصابة بالتهاب الكبد في غزة
كشفت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، عن تسجيل 40 ألف إصابة بالتهاب الكبد في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي، وسط ظروف صحية متردية تُسهّل انتشار الأمراض.
وقالت الوكالة الأممية في بيان اليوم، إن "مراكز الأونروا الصحية وملاجئها في مختلف أنحاء غزة تبلغ أسبوعياً عن 800 إلى 1000 حالة إصابة جديدة بالتهاب الكبد".
وأضافت أن ذلك يوصل إلى “ما مجموعه نحو 40 ألف حالة (إصابة بالتهاب الكبد) منذ بدء الحرب الإسرائيلية المدمرة على غزة والمتواصلة للشهر العاشر.
وبيّنت الوكالة الأممية أن "الظروف الصحية المتردية تسهّل انتشار الأمراض، بما في ذلك التهاب الكبد أ".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : الأونروا: 40 ألف إصابة بالتهاب الكبد في غزة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.