أخبار اليمن : ارتفاع عدد الشهداء في غزة إلى 39400

ارتفاع عدد الشهداء في غزة إلى 39400ارتفعت حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 39 ألفاً و400 شهيد، فضلاً عن إصابة 90 ألفاً و996 فلسطينياً منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وقالت وزارة الصحة بغزة في بيان اليوم: "ارتكبت قوات الاحتلال ثلاث مجازر ضد العائلات في القطاع، ووصل منها للمستشفيات 37 شهيداً و73 مصاباً خلال الـ24 ساعة الماضية".

وأكدت أن عدداً من الضحايا ما يزالون تحت الركام وفي الطرقات، حيث لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

ولا يزال جيش الاحتلال عدوانه المدمر على غزة منذ 298 يوما، تاركا وراءه فضائع ومجازر بحق القطاع وسكانه، دون أن تنجح كل الدعوات الدولية في وقف آلة الحرب الإسرائيلية.