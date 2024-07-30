ارتفاع عدد الشهداء في غزة إلى 39400
ارتفعت حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 39 ألفاً و400 شهيد، فضلاً عن إصابة 90 ألفاً و996 فلسطينياً منذ السابع من أكتوبر الماضي.
وقالت وزارة الصحة بغزة في بيان اليوم: "ارتكبت قوات الاحتلال ثلاث مجازر ضد العائلات في القطاع، ووصل منها للمستشفيات 37 شهيداً و73 مصاباً خلال الـ24 ساعة الماضية".
وأكدت أن عدداً من الضحايا ما يزالون تحت الركام وفي الطرقات، حيث لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.
ولا يزال جيش الاحتلال عدوانه المدمر على غزة منذ 298 يوما، تاركا وراءه فضائع ومجازر بحق القطاع وسكانه، دون أن تنجح كل الدعوات الدولية في وقف آلة الحرب الإسرائيلية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : ارتفاع عدد الشهداء في غزة إلى 39400 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.