أخبار اليمن : الأونروا: الوضع في الضفة الغربية يزداد سوءاً

الأونروا: الوضع في الضفة الغربية يزداد سوءاً
قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، اليوم، إن الوضع في الضفة الغربية يزداد سوءاً.
وأضافت الأونروا في منشور على حسابها عبر منصة "إكس"، أن مخيمي نور شمس وطولكرم يعانيان من نقص في المياه وانقطاع في الكهرباء.
وأشارت إلى أن عمليات قوات الاحتلال الإسرائيلي مستمرة بإحداث الدمار وتهديد حياة المواطنين في الضفة الغربية، مؤكدةً أن هذه "الحرب الصامتة" يجب أن تنتهي.
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