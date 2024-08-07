أخبار اليمن : ​تفقد أضرار السيول في محافظة الحديدة

​تفقد أضرار السيول في محافظة الحديدةتفقد محافظ الحديدة محمد قحيم، ومعه عدد من وكلاء المحافظة، اليوم، عدداً من المناطق المتضررة من سيول الأمطار.

واطلع المحافظ والوكلاء ومعهم مدراء المديريات والمكاتب التنفيذية والمؤسسات والهيئات ذات العلاقة، على الأضرار التي طالت البنى التحتية والمنازل والأراضي الزراعية والطرق التي جرفتها السيول.

ووجه محافظ الحديدة جهات الاختصاص بسرعة التقييم والحصر الشامل للأضرار والخسائر في الأرواح والممتلكات، والعمل على سرعة تنفيذ التدابير المتعلقة بفتح الطرق وتسهيل حركة مرور المواطنين.

وأكد أن السلطة المحلية وعدة جهات حكومية وعسكرية ومبادرات مجتمعية تبذل جهوداً كبيرة للتخفيف من آثار السيول والأمطار في المناطق المتضررة.

وثمن محافظ الحديدة، اهتمام رئيس المجلس السياسي الأعلى وقيادة الدولة، التي شرعت بتشكيل لجنة مركزية لمتابعة الأضرار وتقديم مساعدات من حكومة تصريف الاعمال برئاسة الدكتور حسين مقبولي نائب رئيس الحكومة لشؤون الخدمات والتنمية.

وكانت السيول الجارفة، قد تسببت بأضرار كبيرة في مدينة الحديدة ومديريات التحيتا والقناوص وزبيد وبيت الفقيه والزيدية وباجل والمراوعة وغيرها.