اخبار الخليج / اخبار اليمن

أخبار اليمن : بن حبتور: اختيار السنوار تأكيد على وحدة الصف الفلسطيني

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/15
  • 2/15
  • 3/15
  • 4/15
  • 5/15
  • 6/15
  • 7/15
  • 8/15
  • 9/15
  • 10/15
  • 11/15
  • 12/15
  • 13/15
  • 14/15
  • 15/15

المؤتمر نت - بن حبتور: اختيار السنوار تأكيد على وحدة الصف الفلسطيني
00ba01ed69.jpg
b5eed32916.jpg
2d743a7d45.jpg
إقرأ في المؤتمر نت
المؤتمر نت - بارك رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، للمجاهد يحيى إبراهيم السنوار، انتخابه بالإجماع من قبل قيادة ومجلس شورى حركة حماس رئيسا للحركة

f872f92388.jpg
دوت الخليج -
بن حبتور: اختيار السنوار تأكيد على وحدة الصف الفلسطيني
بارك رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، للمجاهد يحيى إبراهيم السنوار، انتخابه بالإجماع من قبل قيادة ومجلس شورى حركة حماس رئيسا للحركة خلفا للشهيد المجاهد إسماعيل هنية.

وأثنى الدكتور بن حبتور، على المسيرة الجهادية للمجاهد السنوار على مدار السنوات الماضية كمقاوم صلب في مواجهة العدو الإسرائيلي وقمعه وطغيانه، معتبرا إختيار السنوار لقيادة الحركة خلال هذه الفترة المفصلية خطوة سليمة ورسالة واضحة على وحدة الصف الداخلي والإصرار لمواصلة المقاومة والجهاد حتى تحقيق النصر الموعود بإذن الله.

وعبر بن حبتور عن الثقة في نجاح القائد السنوار في قيادة الحركة ومواصلة السير بكل ثبات وعنفوان على طريق الكفاح المفتوح ضد العدو الصهيوني، سائلا الله العلي القدير العون له في أداء مهامه السياسية والجهادية وترسيخ وحدة الصف للحركة بمختلف اطرها ومستوياتها وعلاقاتها مع بقية الفصائل الفلسطينية المقاومة.

c25d0ca5df.jpg
أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
اطبع الخبر
a600f8af1f.jpg
احفظ الخبر بصيغة وورد
848cccad13.jpg

تعليق

إرسل الخبر

إطبع الخبر

RSS

حول الخبر إلى وورد

معجب بهذا الخبر

انشر في فيسبوك

انشر في تويتر

المزيد من "أخبار"

عناوين أخرى متفرقة

counter easy hit

جميع حقوق النشر محفوظة 35c5d25ff4.jpg 2003-2024 f83b676364.jpg

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : بن حبتور: اختيار السنوار تأكيد على وحدة الصف الفلسطيني على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا