أخبار اليمن : الأونروا: يوم آخر من الرعب في غزة

الأونروا: يوم آخر من الرعب في غزةقال مفوض وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" فيليب لازاريني، السبت، "يوم آخر من الرعب في غزة، بعد قصف مدرسة أخرى، ومقتل العشرات من الفلسطينيين بينهم نساء وأطفال وكبار السن".

وأضاف لازاريني في تصريح مقتضب عبر صفحته على منصة "إكس"، أن المطلوب من جميع الأطراف حماية المدنيين والبنية التحتية في جميع الأوقات، مشدداً على أن المدارس ومرافق الأمم المتحدة والبنية التحتية المدنية ليست أهدافاً.

وأكد أنه قد حان الوقت لوضع حد لهذه الأهوال والفظائع التي تتكشف أمام أعيننا، فلا يمكننا السماح لهذه الأحداث أن تصبح أمرا واقعا عاديا، فكلما تكررت، فقدنا إنسانيتنا الجماعية.