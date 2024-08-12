أخبار اليمن : وزير الأشغال يثمن انجازات شرطة المرور

وزير الأشغال يثمن انجازات شرطة المرورثمن وزير الأشغال العامة والطرق بحكومة تصريف الأعمال غالب مطلق، إنجازات شرطة المرور، والضبط المروري وشرطة مرور الطرق خلال الفترة الماضية ومستوى تقديم الخدمات الإنسانية والإحسان للمواطنين.

واطلع الوزير مطلق خلال زيارته اليوم للإدارة العامة لشرطة المرور على طبيعة المشاريع الجاري تنفيذها وفي مقدمتها مشاريع الأتمتة والربط الشبكي.

واستمع من مدير عام شرطة المرور العميد الدكتور بكيل البراشي، إلى إيضاح حول مشاريع التحول الرقمي لأنشطة وخدمات المرور الإلكترونية، بالإضافة إلى مشروع تنظيم فرز النقل لباصات الأجرة وفرز النقل بين العاصمة وبين المحافظات.

ولفت الدكتور البراشي إلى أن ما تحقق في الميدان العملي من نجاحات يأتي ثمرة لموجهات القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى والدعم اللامحدود والمتابعة الحثيثة لقيادة وزارة الداخلية.

وخلال الزيارة أثنى الوزير مطلق على جهود قيادة وضباط وأفراد شرطة المرور في تنظيم حركة السير وإنجاز وتحسين الخدمات المرورية وضبط المخالفات على مستوى أمانة العاصمة والمحافظات.

وأكد استعداد الوزارة تقديم التسهيلات والتعاون المشترك لإنجاز المهام المشتركة، خاصة ما يتعلق بتعزيز السلامة المرورية ووضع العلامات والإرشادات المرورية على مستوى الأمانة والخطوط الطويلة بين المحافظات، مشيراً إلى أن شرطة المرور حققت خلال الفترة الماضية بصمات نوعية، ما أكسبها سمعة إيجابية على المستويين الرسمي والشعبي.

وبين وزير الأشغال بحكومة تصريف الأعمال أن نجاح شرطة المرور يضاف إلى رصيد الإنجازات التي حققتها وتحققها وزارة الداخلية.