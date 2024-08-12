أخبار اليمن : الإعلان رسمياً عن حكومة التغيير والبناء (الأسماء)

الإعلان رسمياً عن حكومة التغيير والبناء (الأسماء)التقى فخامة المشير الركن مهدي محمد المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى اليوم، رئيس حكومة التغيير والبناء أحمد الرهوي.

وخلال اللقاء، قدم رئيس الوزراء لفخامة الرئيس المشاط تشكيلة الحكومة الجديدة التي ضمت كفاءات من مختلف مناطق ومحافظات الجمهورية اليمنية، بما يشكل شراكة وطنية حقيقية بدماء شابة من ذوي الكفاءة والنزاهة.

وأكد أن مهمة الحكومة التي جاء تشكيلها في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها الوطن يأتي في الأساس لترتيب الأوضاع الداخلية ومواجهة العدوان اقتصادياً وعسكرياً وسياسياً وتحقيق البناء والتغيير المنشود.

وتمنى الرئيس المشاط، لحكومة التغيير والبناء النجاح في مهامها، مؤكدا الحرص على تقديم كافة أشكال الدعم والمساندة لها.

من جانبه أكد رئيس حكومة التغيير والبناء أن حكومته ستكون عند ثقة قائد الثورة السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي، وثقة فخامة الرئيس المشاط وثقة الشعب اليمني، وستعمل على تسهيل المعاملات لخدمة الناس وإنجازها.

وجدد الرهوي التأكيد على أن هذه الحكومة ستبذل كل ما في وسعها لتلبية طموحات أبناء الشعب اليمني العزيز الصامد المجاهد وإيجاد الحلول للإشكالات الناتجة عن العدوان الأمريكي السعودي الغاشم.

وعقب اطلاع فخامة الرئيس المشاط على القائمة، أصدر بها قراراً رئاسياً على النحو التالي:

- العلامة محمد أحمد أحمد مفتاح نائب أول لرئيس الوزراء

- الفريق الركن جلال علي علي الرويشان. نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن

- محمد حسن اسماعيل المداني نائب رئيس الوزراء-وزير الادارة والتنمية المحلية والريفية

- اللواء الركن محمد ناصر العاطفي وزير الدفاع

- اللواء عبدالكريم امير الدين الحوثي وزير الداخلية

- القاضي مجاهد احمد عبدالله علي وزير العدل وحقوق الإنسان

- د. خالد حسين صالح الحوالي وزير الخدمة المدنية والتطوير الإداري

- اللواء محمد عياش محمد قحيم وزير النقل والأشغال العامة

- عبدالجبار احمد محمد محمد وزير المالية

- المهندس معين هاشم احمد المحاقري وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار

- د. رضوان علي علي الرباعي وزير الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية

- حسن عبدالله يحيى الصعدي وزير التربية والتعليم والبحث العلمي

- جمال احمد علي عامر وزير الخارجية والمغتربين

- د. عبدالله عبدالعزيز عبدالرحمن الأمير وزير النفط والمعادن

- د. علي سيف محمد حسن وزير الكهرباء والطاقة والمياه

- د. علي عبدالكريم علي شيبان وزير الصحة والبيئة

- د. علي قاسم حسين اليافعي وزير الثقافة والسياحة

- سمير محمد احمد باجعالة وزير الشؤون الاجتماعية والعمل

- هاشم احمد عبدالرحمن شرف الدين وزير الإعلام

- د.محمد علي احمد المولد وزير الشباب والرياضة

- م. محمد احمد محمد المهدي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات