شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي لمواقع عدة بقطاع غزة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 6 ديسمبر 2023 12:31 مساءً - واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، عدوانها وقصفها المُكثف على شمال ووسط وجنوب قطاع غزة المحاصر، ما أسفر عن عشرات الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأنّ 6 شهداء ارتقوا وأصيب عدد من المواطنين، فجر اليوم، في قصف إسرائيلي على منزلين بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة، بينما ارتقى 3 شهداء وأصيب عدد من الجرحى في غارة من قبل الطائرات الحربية الإسرائيلية استهدفت منزلاً في المخيم الغربي بخان يونس.

وتواصل القصف المدفعي على أحياء التفاح والدرج والشجاعية في مدينة غزة، وعلى شرقي خان يونس والفخاري وخزاعة وعبسان، وأطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي وابلاً من القنابل الفسفورية والدخانية باتجاه وسط مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وتحدثت مصادر في الدفاع المدني، أن عددًا كبيرًا من الشهداء والجرحى من ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع دفنوا تحت الأنقاض وسط صعوبات انتشالهم.

وارتفعت حصيلة الشهداء إلى قرابة 16250 شهيدًا، منذ بدء العدوان 7 أكتوبر الماضي، من بينهم أكثر من 1240 شهيدًا منذ انتهاء "الهدنة الإنسانية المؤقتة" مطلع الشهر الحالي.

وبلغ عدد النازحين قسرًا في القطاع منذ بدء العدوان، قرابة 1.9 مليون نازح، بحسب وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، يمثلون أكثر من 80% من تعداد سكان القطاع.

وفي السياق، حذّرت منظمة الصحة العالمية، من أنّ الوضع في غزة "يقترب من أن يكون الأحلك في تاريخ البشرية".