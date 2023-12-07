سفير فلسطين يشيد بتفعيل الأمم المتحدة المادة 99 لمعالجة الوضع في غزة

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 7 ديسمبر 2023 10:37 مساءً - أشاد السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، بقرار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش استخدام بند نادرا ما يتم الاستشهاد به، وهو المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة، لإجبار أعضاء مجلس الأمن على معالجة الوضع المتصاعد في غزة.

أثارت خطوة جوتيريش، وهي الأولى منذ توليه منصبه في عام 2017، غضب إسرائيل.

وفقا للجارديان، في رسالة موجهة إلى أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر، شدد جوتيريش على "الكارثة الإنسانية" الوشيكة في غزة ودعا بشكل عاجل إلى وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية. ويشير استخدام المادة 99 إلى خطورة الأزمة وتصميم الأمين العام على معالجة التوترات المتصاعدة.

أعرب السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة، رياض منصور عن دعمه لموقف جوتيريش "الشجاع"، مشددا على الظروف المحفوفة بالمخاطر السائدة في غزة. إن الاحتجاج بالمادة 99 يسلط الضوء على خطورة الوضع وضرورة التدخل الدولي لتجنب وقوع كارثة إنسانية.

أشعلت هذه الخطوة مناقشات داخل مجلس الأمن، وجذبت انتباه العالم إلى الأزمة المتفاقمة في غزة. ومع تصاعد التوترات، ينتظر المجتمع الدولي المزيد من المداولات والإجراءات لمعالجة التحديات الإنسانية المتكشفة.