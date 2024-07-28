وزارة الاعلام الكويتية تطلق قناتها الاخبارية اليوم

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 28 يوليو 2024 06:31 مساءً - أطلقت وزارة الإعلام الكويتية اليوم قناة فضائية متخصصة في الأخبار المحلية والعالمية على مدار الساعة عبر برامج ونشرات ومواجيز وتغطيات خاصة

وقال الوكيل المساعد لشؤون الأخبار والبرامج السياسية الدكتور بدر العنزي إن القناة تحرص على التفاعل مع الشأن المحلي والإقليمي والدولي وتعكس أثر القرارات الحكومية في مختلف المجالات وتبرز إنجازات الدولة التنموية بما يتوافق مع السياسة الخارجية.

وأضاف أن القناة تعمل حاليا من خلال خمسة استديوهات منها استديوهان داخليان وثلاثة استديوهات خارجية وتعمل على تجهيز أربعة استديوهات جديدة لمختلف البرامج المباشرة والمسجلة موضحا أن المرحلة الأولى ستتضمن ثلاث نشرات إخبارية وسبعة مواجيز تركز على الشأن المحلي دون إغفال الأحداث العالمية ، علاوة على نشرات اقتصادية ورياضية وجوية في مواعيد مختلفة على مدار اليوم، بالإضافة إلى 15 برنامجا ما بين برامج مباشرة وأخرى مسجلة تغطي كافة المجالات جنبا إلى جنب مع عدد من البرامج الوثائقية كما سيكون هناك برامج حوارية منوعة بهدف إثراء المادة الإعلامية وإعطاء المجال لأصحاب التخصص في إبداء آرائهم.

وأشاد العنزي بالدعم الكبير لوزير الإعلام والثقافة عبد الرحمن المطيري ووكيل وزارة الإعلام الدكتور ناصر محيسن ما ساعد في تحقيق هذا الإنجاز الذي سيضيف لبنة جديدة إلى مسيرة الإعلام الكويتي...