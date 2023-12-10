حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 10 ديسمبر 2023 07:29 مساءً - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، استشهاد نحو 18 ألف منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، ارتفاع عدد المصابين إلى 560 مصابا من الجنود منذ بداية العملية البرية في غزة.

وقال جيش الاحتلال: "أجلينا 60 مصابا من منطقة القتال بغزة الأسبوع الماضي، وتم إجلاء نحو 600 جندي منذ بداية الحرب في غزة من بينهم 127 بحالة حرجة".

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، قصف قطاع غزة برًا وبحرًا وجوًا، منذ انتهاء الهدنة الإنسانية المؤقتة، التي لم يتم الإعلان عن تمديدها.