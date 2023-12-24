بشارة الراعي يصف العدوان الإسرائيلي على غزة بـ«حرب الإبادة»

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 24 ديسمبر 2023 01:33 مساءً - ندد البطريرك الماروني مار بشارة الراعي بالحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وذلك خلال عظة الأحد.

وقال الراعي: «ندين كل حرب على الأخص الحرب الإبادية الوحشية الدائرة في غزة» وأضاف: «ونرفض امتدادها إلى قرى جنوب لبنان ونقول كفانا حربا».

وتابع: «امتداد الحرب إلى جنوب ‎لبنان يأتي خلافا للقرار 1701، ومن الضرورة عودة لبنان إلى حياده كمدافعٍ بالدبلوماسية عن أي حقوق ضائعة».

واختتم حديثه قائلا: «لعودة لبنان إلى حياده كمدافع بالدبلوماسية عن أي حقوق ضائعة وإعلان بعبدا أكّد حياد لبنان واعتمده مجلس الأمن وطالب بتطبيقه نصًا وروحاً».

ومنذ اندلاع العدوان الإسرائيلي على غزة، شهدت مناطق جنوب لبنان، شمال إسرائيل، قصفا متبادلا بين حزب الله وجيش الاحتلال.

وبحسب آخر بيان صادر عن حزب الله، فقد استشهد 122 عنصرا من عناصره منذ يوم 8 أكتوبر الماضي.