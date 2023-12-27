الذهب يستقر في ظل تداولات ضعيفة

الذهب يستقر في ظل تداولات ضعيفةاستقرت أسعار الذهب اليوم الأربعاء، في ظل حجم التداولات الضعيفة وتوقعات المستثمرين بخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي) لأسعار الفائدة في الربع الأول من 2024.

وبحسب وكالة أنباء "رويترز" بلغ سعر الذهب في المعاملات الفورية 2066.86 دولار للأوقيةِ (الأونصة)، في الوقت الذي ارتفعت فيه العقود الآجلة للذهب الأمريكي 0.4 في المائة لتصل إلى 2078.20 دولار للأوقية.

من جهة أخرى، ارتفع مؤشر الدولار 0.1 في المائة، إلّا أنه ظل بالقرب من أدنى مستوى له في خمسة أشهر ليسجل أسوأ أداء سنوّي له منذ عام 2020.

وفيما يتعلق بالمعادن النفيسة الأخرى، سجلت الفضة ارتفاعا في المعاملات الفورية بنسبة 0.2 في المائة إلى 24.25 دولار للأوقيةِ، بينما استقر البلاتين عند 978.56 دولار، فيما تراجع البلاديوم 0.3 في المائة إلى 1176.49 دولار.