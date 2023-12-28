الفصائل الفلسطينية: إسقاط طائرة استطلاع للاحتلال شمال تل الزعتر بغزة

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 28 ديسمبر 2023 09:31 مساءً - أعلنت فصائل فلسطينية، إسقاط طائرة استطلاع للاحتلال الإسرائيلي شمال تل الزعتر في قطاع غزة، وفقًا لما نقلته قناة القاهرة الإخبارية.

وفي سياق متصل، قالت جيما كونيل رئيس فريق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن الآف الفلسطينيين في قطاع غزة اتبعوا أوامر الإخلاء التي أصدرها الجيش الإسرائيلي وبحثوا عن الأمان في مناطق محددة ليجدوا أنه لم يتبق أمامهم سوى مساحة صغيرة في القطاع المكتظ بالسكان.

وتحدثت كونيل، وفقا لقناة (الحرة) الفضائية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، والتي تقود فريقا إنسانيا تابعا للأمم المتحدة في قطاع "غزة" وتعمل منذ عدة أسابيع هناك، أنها زارت حي دير البلح ، وسط قطاع غزة، وكان الناس يتجهون جنوبا ومعهم كل ممتلكاتهم في شاحنات صغيرة وسيارات في محاولة للعثور على"مكان آمن".