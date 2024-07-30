موعد مباراة الولايات المتحدة وغينيا في أولمبياد باريس والقنوات الناقلة

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أحمد جودة - القاهرة - تتجه أنظار عشاق ومحبي كرة القدم العالمية لمتابعة مباراة غينيا والولايات المتحدة الأمريكية في بطولة أولمبياد باريس 2024.



يشارك منتخبي غينيا والولايات المتحدة الأمريكية في المجموعة الأولى بجانب كلا من نيوزلندا وفرنسا.



يدخل منتخب الولايات المتحدة الأمريكية المباراة من أجل تحقيق الفوز في الجولة الثالثة من أولمبياد باريس 2024 على حساب منتخب غينيا الأولمبي.



في حين يدخل منتخب غينيا الأولمبي المباراة من أجل تحقيق بداية جيدة في البطولة وتحقيق ثلاثة نقاط على حساب منتخب الولايات المتحدة الأمريكية.



موعد مباراة غينيا والولايات المتحدة

الأمريكية في أولمبياد باريس 2024

من المقرر أن تقام مباراة غينيا والولايات المتحدة الأمريكية يوم الثلاثاء 30 يوليو 2024 وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الأولى من أولمبياد باريس 2024.



وستقام المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية والساعة التاسعة مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.



تنقل مباريات أولمبياد باريس عبر مجموعة قنوات بي إن سبورت 8 الناقل الحصري لأولمبياد باريس 2024 في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وقد خصصت المجموعة قناة بي إن سبورت 8 لنقل المباراة وسيقوم حسن العيدروس بالتعليق على أحداث اللقاء.