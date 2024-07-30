نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل منتخب مصر الأوليمبي المتوقع أمام اسبانيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقر روجيرو ميكالي المدير الفني للمنتخب الوطني الاوليمبي على التشكيلة التي ستخوض مواجهة المنتخب الاسباني اليوم الثلاثاء في الموقعة التي تجمع بينهما لحساب لقاءات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دورة الألعاب الأولمبية المقامة في باريس 2024.

تشكيل مصر المتوقع

ومن المُنتظر أن يلعب المنتخب الوطني الاوليمبي مواجهة اليوم وفق ما يلي:-

حراسة المرمى: حمزة علاء.

خط الدفاع: أحمد عيد – عمر فايد – حسام عبدالمجيد – كريم الدبيس.

خط الوسط: أحمد نبيل كوكا – محمد النني – محمد شحاتة.

الهجوم: إبراهيم عادل – أسامة فيصل – أحمد سيد «زيزو».

وتنطلق فعاليات مواجهة المنتخب المصري ضد الماتادور في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت مصر والسعودية.

وتنقل أحداث تلك المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الناقل الحصري والوحيد لفعاليات تلك البطولة بجانب شبكة قنوات الكأس عبر الترددات المفتوحة على القمر الصناعي نايل سات.