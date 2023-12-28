الإمارات تدعو مجلس الأمن لاجتماع عاجل بشأن التصعيد الإسرائيلي في الضفة

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 28 ديسمبر 2023 09:31 مساءً - دعت دولة الإمارات إلى عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن يوم غد الجمعة، بشأن الوضع المتصاعد سريعًا في الضفة الغربية، وتأثيره على حل الدولتين، وفقا لما أفادت به وسائل إعلام إماراتية.

وأوضحت التقارير الإماراتية، أن عنف المستوطنين المتطرفين، والتقارير التي تتناول الغارات الإسرائيلية، يعرضان الأفق السياسي بين فلسطين وإسرائيل لخطر شديد.

قرار مجلس الأمن لا يلبي متطلبات الوضع الكارثي

وكان مجلس الأمن قد تبنى قرار يوم الجمعة الماضي، لاقى انتقادات واسعة، حيث قالت حماس، في بيان لها، إن القرار الأممي لا يلبي متطلبات الوضع الكارثي الذي خلقته إسرائيل، خاصة أنه لم يتضمن قرارا دوليا لوقف حرب الإبادة الجماعية التي يشنها كيان الاحتلال الإرهابي ضد شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة.

كما انتقدت حماس موقف الولايات المتحدة، التي امتنعت عن التصويت في مجلس الأمن الدولي، وقال البيان: خلال الأيام الخمسة الماضية، عملت الإدارة الأمريكية جاهدة على إفراغ هذا القرار من جوهره، وإصداره بهذه الصيغة الضعيفة.

وأضافت: من واجب مجلس الأمن الدولي إلزام الاحتلال بإدخال المساعدات بكميات كافية إلى كافة مناطق قطاع غزة، وخاصة مناطق شمال القطاع"، معتبرة أن إسرائيل تتسبب في "مجازر يومية في شمال غزة وخلقت ظروفا للمجاعة"، حسب البيان.