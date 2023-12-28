الصحة الفلسطينية: الاحتلال يستهدف تصفية الوجود الصحي في غزة والشمال بات دون...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 28 ديسمبر 2023 10:29 مساءً - قال الدكتور أشرف القدرة، المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية، إن الاحتلال الإسرائيلي يستهدف تصفية الوجود الصحي في قطاع غزة.

جرائم مستمرة ضد المنظومة الطبية

وأضاف "القدرة" في اتصال هاتفي مع الإعلامية إيمان الحصري ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على فضائية "دي إم سي" مساء اليوم الخميس، "نشاهد جرائم مستمرة من قبل جيش الاحتلال ضد المنظومة الصحية وعدم إدخال الإمدادات الطبية".

وأشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي استهدف الكوادر الطبية النادرة وهناك خروج لـ23 مستشفى عن الخدمة و53 مركز للرعاية الأولية بسبب آلة الحرب، بالإضافة إلى 142 مؤسسة صحية في قطاع غزة واستمرار الاحتلال في قتل أكثر من 3 آلاف طبيب من حملة التخصصات النادرة وصعوبة إيجاد بديل له.

تدمير سيارات الإسعاف واستهداف الكوادر الطبية

وأشار إلى أن هناك تدمير لـ 104 من سيارات الإسعاف وخروجها من الخدمة واعتقال 99 من الكوادر الطبية ممن تم إحصاؤها وهذا يؤكد أن جيش الاحتلال يُمعن بتصفية الوجود الصحي، و800 ألف نسمة من أهالي غزة باتوا دون أي خدمات صحية".

وتابع "والآن يعيد الكرة في جنوب القطاع واستهداف مجمع ناصر الطبي وارتكاب مجازر في المستشفيات وارتكاب سلسلة من الجرائم ضد المنظومة الصحية حتى يضعفها وتبقى في حالة انهيار مستمر حتى لا تقوم بوظائفها في إنقاذ حياة المرضى".