صحة غزة»: ارتفاع حصيلة شهداء القطاع إلى 21 ألفا و507 مصابًا

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 30 ديسمبر 2023 05:34 مساءً - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن استشهاد 21672 فلسطينيًا، وإصابة 56165 منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر، حسبما أفادت قناة 'القاهرة الإخبارية'، في نبأ عاجل.

وزارة الصحة الفلسطينية

وأُصيب شابان فلسطينيان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس الجمعة، في مدينة قلقيلية.

وقالت مصادر محلية لوكالة 'وفا' الفلسطينية إن شابين أصيبا بالرصاص الحي، خلال تواجدهما قرب المدخل الشرقي لمدينة قلقيلية.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن قوات الاحتلال اعترضت مركبة إسعاف تنقل المصاب حمزة محسن شريم، خلال نقله من مستشفى قلقيلية إلى أحد مشافي نابلس واعتقلته.