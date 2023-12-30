هجوم إسرائيلي يستهدف مطار حلب السوري ويوقع عدد من الضحايا

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 30 ديسمبر 2023 06:31 مساءً - أعلنت وزارة الدفاع السورية، تنفيذ جيش الاحتلال الإسرائيلي هجوم جوي، استهدف عددا من النقاط، مستهدفه منطقة مطار حلب الدولي، وفقا لما أفادت به تقارير إعلامية.

من جانبه، قال المرصد السوري، إن الهجوم الذي نفذه طيران الاحتلال الإسرائيلي، وقع من جهة البحر، واستهدف مقرات فصائل مواليه لإيران، موقعا 3 قتلى على الأقل.

استخدام 6 صواريخ إسرائيلية

ولفت المرصد السوري لحقوق الانسان، أن الاستهداف تم باستخدام 6 صواريخ إسرائيلية، وقال مصدر عسكري في تصريح لوكالة الأنباء السورية، إنه حوالي الساعة 17.20 من مساء اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدوانًا جويًا من اتجاه البحر المتوسط غرب اللاذقية، مستهدفًا عددًا من النقاط جنوب مدينة حلب.

وكانت وزارة الخارجية السورية قد قالت، بالأمس: الاعتداءات الإسرائيلية على بلادنا تعكس نزعة متأصلة لدى الاحتلال لمتابعة نهج القتل والتدمير الذي يمارسه، مشددة على أن الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا ولبنان ودول عربية أخرى تظهر أهداف الاحتلال بالتوسع في المنطقة على حساب الحقوق العربية في فلسطين.