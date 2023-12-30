كتائب القسام: أوقعنا قوة إسرائيلية راجلة في حي التفاح والدرج بين قتيل...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 30 ديسمبر 2023 07:29 مساءً - قالت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس: "أوقعنا قوة راجلة إسرائيلية تحصنت داخل مبنى في حي التفاح والدرج بين قتيل وجريح"، حسبما جاء في نبأ عاجل لفضائية “القاهرة الإخبارية”.

وفي وقت سابق قال ثلاثة أشقاء من فلسطينيين اعتقلتهم إسرائيل في قطاع غزة إنهم وزملاءهم المعتقلينتعرضوا للضرب وجُردوا من ملابسهم باستثناء الملابس الداخلية وتعرضوا للحرق بالسجائر ولأشكال أخرى من سوء المعاملة في أثناء اعتقالهم.

وكان صبحي ياسين وشقيقاه سعدي وإبراهيم من بين مجموعة من عشرات الرجال الفلسطينيين الذين لجأوا إلى مدرسة في رفح بجنوب قطاع غزةوتحدثوا لرويترز عن المعاملة التي لاقوها من الجنود الإسرائيليين.

ولم تتمكن رويترز من التأكد بشكل مستقل من رواياتهم التي تتفقمع الأوصاف التي قدمها أكثر من 20 معتقلا سابقا آخرين تحدثوا بشرطعدم الكشف عن هويتهم.

وقال مكتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في رد مكتوب إن الجيشالإسرائيلي يعمل "على تفكيك القدرات العسكرية لحماس" وإنقاذالرهائن الذين أسرتهم الجماعة الفلسطينية المسلحة.