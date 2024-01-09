الجرم الإسرائيلي يتواصل.. ارتفاع حصيلة العدوان على غزة إلى 23210 شهداء

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 9 يناير 2024 01:29 مساءً - قالت وزارة الصحة في غزة، اليوم الثلاثاء، إن 23210 فلسطينيين استشهدوا، وأُصيب 59167 آخرون، في الضربات الإسرائيلية على القطاع منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وذكرت الوزارة، خلال بيانٍ لها، أن نحو 126 فلسطينيًا استشهدوا، وأُصيب 241 خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ويُواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المُكثف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، للشهر الرابع تواليًا، مُخلّفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.