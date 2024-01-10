قصف إسرائيلي بالطائرات والزوارق الحربية على 4 مناطق في غزة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 10 يناير 2024 09:31 صباحاً - أفادت مصادر إعلامية، اليوم الأربعاء، أن الاشتباكات بين عناصر المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي مستمرة في الأطراف الشمالية والشرقية في مدينة خانيونس في قطاع غزة.

وقالت المصادر الإعلامية، إن الاحتلال الإسرائيلي قام بسلسلة من الغارات الجوية على المناطق الشرقية في خان يونس.

وأشارت المصادر إلى أن زوارق حربية إسرائيلية قصفت مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، وأن الطائرات الحربية الإسرائيلية قامت بغارات جوية استهدفت مخيمي المغازي والبريج وسط قطاع غزة.

وعلى جانب آخر، أعلن المركز الفلسطيني للإعلام، عن استشهاد 4 فلسطينيين جراء قصف مدفعي للاحتلال الإسرائيلي على مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

وقال تليفزيون فلسطين، إن مدفعية الاحتلال الإسرائيلي قصفت مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

على جانب آخر، استشهد 15 فلسطينيًا على الأقل وأصيب آخرون، في قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي لمنزل سكني غرب رفح جنوب قطاع غزة.

وحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أفادت مصادر طبية فلسطينية بوصول 15 شهيدًا إلى المستشفى الكويتي في رفح جراء قصف الاحتلال منزل سكني في حي تل السلطان غرب رفح.