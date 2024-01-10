الهلال الأحمر الفلسطيني: 12 جريحا بينهم 9 بالرصاص الحي نتيجة اقتحام نابلس

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 10 يناير 2024 10:29 صباحاً - أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، عن 12 جريحا بينهم 9 بالرصاص الحي خلال اقتحام قوات الاحتلال البلدة القديمة في نابلس، جاء ذلك في نبأ عاجل لفضائية القاهرة الإخبارية.

وأضاف الهلال الأحمر، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أخرجت 30 مستشفى عن الخدمة في قطاع غزة منذ بداية العدوان.

ولفت إلى أن هناك 300 شخص من الكوادر الطبية العاملة في غزة استشهدوا جراء العدوان الإسرائيلي.

وأشار إلى أن هناك مناطق شمالية في غزة تفتقر إلى المرافق الصحية، وسيارات الإسعاف توقفت بسبب انعدام الوقود.