الأردن: سنقدم الحجج القانونية للإبادة الجماعية في غزة لـ”العدل الدولية”

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 10 يناير 2024 01:29 مساءً - أكد رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، اليوم الأربعاء، أن بلاده ستقدم المطالعات القانونية والمرافعات اللازمة حالما تنظر العدل الدولية دعوى الإبادة الجماعية في غزة المقدمة من جنوب إفريقيا.

وتعقد جلسات الاستماع بمحكمة العدل الدولية في قضية "الإبادة الجماعية" المقدمة من دولة جنوب إفريقيا ضد إسرائيل يومي 11 و12 الشهر الجاري.

ورفعت جنوب إفريقيا في نهاية العام الماضي دعوى قضائية ضد تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بشأن انتهاكات الاحتلال بالتزاماته بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية في قطاع غزة.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر إلى 23210 شهداء، أكثر من 70% منهم نساء وأطفال، و59167 جريحًا، إضافة إلى أكثر من 7000 شخص في عداد المفقودين.