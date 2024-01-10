بلينكن يلتقي الرئيس الفلسطيني في رام الله لبحث تطورات غزة والضفة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 10 يناير 2024 01:29 مساءً - التقى وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في رام الله لبحث تطورات غزة والضفة، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية.

ووصل بلينكن إلى رام الله لإجراء مباحثات حول التطورات في غزة والضفة.

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إنه يتم التركيز حاليا على إعادة المحتجزين في غزة ومعالجة الأزمة الإنسانية.

وأضاف بلينكن، في مؤتمر صحفي من إسرائيل، أنه يجب حماية المدنيين في غزة ومنع توسيع رقعة الصراع.

وتابع: نعمل من أجل إرساء سلام دائم في المنطقة، والدعوى ضد إسرائيل بالعدل الدولية تشتت جهود احتواء التصعيد.

وأشار إلى أنه يجب إدخال الطعام والمواد الأساسية إلى غزة دون عراقيل.