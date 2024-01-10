وصول بعثة جامعة الدول العربية لمراقبة الانتخابات الرئاسية وانتخابات محافظي الجزر في...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 10 يناير 2024 03:31 مساءً - انطلاقاً من حرص جامعة الدول العربية على دعم مسيرة الديمقراطية والإصلاح في جمهورية القمر المتحدة، وبناء على دعوة الحكومة القمرية، ستشارك جامعة الدول العربية ببعثة لمراقبة الانتخابات الرئاسية ومحافظي الجزر الثلاث التي من المقرر اجراؤها على جولتين بتاريخ 14/1/2024 و25/2/2024.

وفي ضوء الحرص على إجراء انتخابات نزيهة حرة وشفافة، وجه معالي السيد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية بإيفاد بعثة من الجامعة برئاسة السيد السفير الدكتور/ حسين الهنداوي، وعضوية عدد من موظفي الأمانة العامة من جنسيات مختلفة لمراقبة هذا الاستحقاق.

حيث وصلت البعثة جمهورية القمر المتحدة يوم 9/1/2024، وسوف تلتقي البعثة خلال تواجدها في جمهورية القمر بمختلف الأطراف المعنية بهــــــذه الانتخابات، بالإضافة إلى أنها ستقوم بالتوقيع على مذكرة تفاهم مع اللجنة الوطنية للانتخابات تتعلق بحقوق وواجبات البعثة.

تتمثل أهداف هذه البعثة في تقييم مختلف جوانب العملية الانتخابية بكل حيادية وتجرد، بما في ذلك الحملات الانتخابية للمرشحين والاقتراع وفرز وعد الأصوات، والتأكد من مطابقتها للقوانين والانظمة المتبعة في الدولة وكذلك المعايير الدولية.

هذا وستقوم البعثة بإصدار بيانها التمهيدي عقب انتهاء يوم الاقتراع والإعلان عن النتائج الأولية، ويتبعه اصدار تقريرها النهائي الذي يرفع الى معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية ومن ثم يرسل إلى الجهات القمرية ذات الصلة.