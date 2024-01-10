إطلاق المبادرة العربية الدولية ” لتعارفوا ” لإقامة معرض عربي للتواصل مع...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 10 يناير 2024 03:31 مساءً - تحت مظلة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية – قطاع الشؤون الاقتصادية، تم إطلاق " المبادرة العربية الدولية بعنوان " لتعارفوا"، بالتعاون مع اتحاد الغرف العربية وشركة OPENET- ANTIKA يوم الأربعاء الموافق 10/1/2024، بمشاركة سعادة السفير الدكتور / علي بن إبراهيم المالكي - الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية، وكذلك معالي الدكتور / خالد حنفي – الأمين العام لاتحاد الغرف العربية، وكذلك السيد / أحمد نصر - ممثل عن شركة OPENET- ANTIKA ، حيث تتضمن هذه المبادرة إقامة معرض عربي دوري في الدول الأجنبية التي يوجد فيها مقار للغرف التجارية العربية المشتركة، بهدف التواصل العربي مع العالم.

تشكل تلك المعارض التي تقام في العالم فرصة فريدة للتعريف بالدول التي تشارك فيها، على كافة المستويات، الثقافية، التجارية، الحضارية، السياحية، العلوم والتكنولوجيا، والفنون والتراث، بالإضافة إلى جانب المنتجات والصناعات المختلفة التي تشتهر بها. وتتيح هذه المعارض فرصة تسويقية وترويجية واسعة للدول والشركات الكبيرة وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمبتكرين المشاركة، إضافة الى اللقاءات الثنائية التي توفرها لأصحاب الأعمال والتي ينتج عنها عادة شراكات تجارية أو استثمارية.

ستتضمن إقامة تلك المعارض في دول مقار الغرف بفترات محددة يتم الاتفاق عليها. بحيث تشكل منصة للتواصل والترويج على كافة المستويات وتعزيز الروابط العربية مع العالم وتقديم رؤية متقدمة عن العالم العربي، ومن الأهمية أن تكون جامعة الدول العربية المظلة الرسمية للمبادرات العربية الهادفة الى التكامل الاقتصادي العربي وتعزيز مكانته عالميا، وتعزيز الحوار وفهم والاطلاع على الثقافات المتنوعة، شريكا لاتحاد الغرف العربية (ممثل القطاع الخاص العربي)، في تبني هذه المبادرة والعمل على تحقيقها.

ونظراً لأهمية دور الغرف التجارية العربية الأجنبية في هذا الموضوع، سيقوم الاتحاد بالتنسيق مع الشركة المذكورة لإقامة المعارض لتكون شريكاً في عملية التنظيم والترويج ودعوة الشركات في الدولة المضيفة للمشاركة مما يتيح المجال للتعارف وإقامة شراكات عربية – أجنبية، كما سيتضمن اقامة ركناً خاصاً بالتجارة والاستثمار، السياحة، الثقافة، الفنون، رواد الأعمال، الابتكار والاختراع، العلوم الإنسانية، واجتماعات ثنائية وورش عمل.

وكذلك سيتم العمل على إنشاء منصة رقمية، تتيح للأفراد والمشاركين التواصل واستكشاف الفرص التجارية والاستثمارية وتسهيل التكامل الاقتصادي وإقامة الشراكات التجارية العربية الدولية، وقيام الزوار استكشاف مساحات العرض، وتكلفتها وحجز الأجنحة للمشاركة الحضورية أو الافتراضية. مع توافر نظام الحجز الذكي للأفراد.