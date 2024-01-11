الدورة 43 للجمعية العامة لاتحاد إذاعات الدول العربية والدورة 3 لمؤتمر الإعلام...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 11 يناير 2024 12:31 مساءً - يشارك وفد الأمانة العامة برئاسة السفير أحمد رشيد خطابي ـــ الأمين العام المساعد ــ رئيس قطاع الاعلام والاتصال، وعضوية السيدة وزير مفوض نسيمة شريط ــ مديرة إدارة الاعلام في الدورة (43) للجمعية العامة لاتحاد إذاعات الدول العربية والدورة الثالثة لمؤتمر الاعلام العربي، وذلك خلال الفترة من 16 إلى 18 يناير 2024 بالجمهورية التونسية.

وبهذه المناسبة صرح السفير خطابي أن مشاركة قطاع الإعلام والاتصال في هذه الاجتماعات بتوجيه من معالي الأمين العام تأكيد على الأهمية التي توليها الأمانة العامة لتطوير التعاون والتنسيق مع اتحاد إذاعات الدول العربية الذي يعد من الهيئات المتخصصة الفاعلة التي أسهمت في إطلاق برامج للتكوين والتدريب، وتعزيز التبادل البرامجي، وتشجيع الإنتاج الإعلامي المشترك وتقوية الروابط وصلات التعاون المهني في الحقل السمعي - البصري بين الدول العربية، فضلا عن نسج علاقات شراكات متعددة مع اتحادات إقليمية ودولية مماثلة.

كما أكد السفير أن مشاركة قطاع الإعلام والاتصال في مؤتمر الاعلام العربي حول موضوع " الإعلام في عصر الذكاء الاصطناعي: الفرص والرهانات "تندرج في سياق الجهود الهادفة لمواكبة مسار التحول الرقمي والاستفادة من استخدامات الذكاء الاصطناعي والفرص التي تتيحها للنهوض بجودة وتنافسية وقدرات الإعلام العربي على مختلف المستويات.