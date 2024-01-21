سرايا القدس: قصفنا موقع كيسوفيم العسكري وغلاف غزة الجنوبي برشقة صاروخي

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 21 يناير 2024 05:31 مساءً - قالت سرايا القدس، الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية إنها قصفت موقع "كيسوفيم" العسكري والمستوطنات الصهيونية الواقعة في غلاف غزة الجنوبي برشقة صاروخية.

وتواصل فصائل المقاومة الفلسطينية إطلاق رشقات صاروخية تجاه المستوطنات التابعة للكيان الصهيوني في محيط قطاع غزة، بالتزامن مع استمرار العدوان الصهيوني على القطاع.

وأعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الصهيوني في أكثر من مناسبة أنهم قضوا على قدرات فصائل المقاومة الفلسطينية الخاصة بإطلاق الصواريخ، لكن الفصائل الفلسطينية نفت ادعاءات جيش الاحتلال وواصلت إطلاق الصواريخ وضرب الأهداف في عمق الكيان الصهيوني.