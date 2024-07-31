سمير فرج: إسرائيل استهدفت جسد إسماعيل هنية على سرير نومه.. والرد سيكون...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 31 يوليو 2024 08:25 مساءً - كشف اللواء سمير فرج، الخبير الاستراتيجي، تفاصيل واقعة اغتيال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في طهران، فجر اليوم، وعقب حضور هنية حفل تنصيب الرئيس الإيراني الجديد، قائلًا: إسرائيل استهدفت جسد إسماعيل هنية على سرير نومه.

إسرائيل استهدفت جسد إسماعيل هنية على سرير نومه

وأوضح خلال تصريحات تلفزيونية، أن إسرائيل كانت تخطط لتنفيذ 3 سيناريوهات هامة خلال الفترة الأخيرة، ومن بينها اقتحام لبنان، أو توجيه ضربة قوية إلى عناصر حزب الله، أو تنفيذ قائمة الاغتيالات المستهدفة.

وأضاف: بنيامين نتنياهو رئيس وزراء قوات الاحتلال هو الوحيد الذي لا يريد أن يتم سلام في المنطقة العربية، وعودة الأمور إلى نصابها الطبيعي كما كانت.

وأشار إلى أنه من بين قائمة اغتيالات إسرائيل كان اغتيال القيادي اللبناني فؤاد شكر الذراع القوي لحسن نصر الله، بغارة جوية في مقر إقامته في ضاحية بيروت الجنوبية، الأمر الذي حدث مساء أمس.

وأردف سمير فرج: هناك خيانة موجودة في تنفيذ عملية اغتيال كل من فؤاد شكر وإسماعيل هنية، وهو ما سنشاهده خلال الأيام المقبلة، مؤكدًا أن إيران لن تتدخل في حادث اغتيال هنية، والرد سيكون من حزب الله.

كما أوضح الخبير الاستراتيجي أن حزب الله سينفذ عملية انتقامية ضد إسرائيل خلال الساعات المقبلة، ردًا على واقعة اغتيال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في طهران، من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.