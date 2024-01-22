رئيس قطاع شؤون فلسطين والأراضي العربية المُحتلّة يلتقي نائب وزير الخارجية والتجارة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 22 يناير 2024 12:31 مساءً - استقبل الأمين العام المُساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المُحتلّة بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية د. سعيد أبو علي، في مقرّ الأمانة العامة بتاريخ 21/1/2024 السيد/ كريغ ماكلاتشان، نائب وزير الخارجية والتجارة الأسترالية في إطار زيارته للقاهرة، وحضر اللقاء السفير/ أكسل ويبينهورست، سفير أستراليا لدى مصر والسودان واريتريا، والسيدة/ اليزابيث رايت، نائب سفير استراليا.

حيث تم خلال الاجتماع استعراض جهود الجانبين العربي والاسترالي لوقف الحرب على قطاع غزة وإيصال المُساعدات الإنسانية اللازمة، كماً ونوعاً، وبشكلٍ مُستدام والتي تُلبّي احتياجات أهالي القطاع، كما جرى استعراض الأوضاع في الضفة الغربية المُحتلّة وتصاعُد الانتهاكات واعتداءات المستوطنين المُستعمرين، وأهمية فتح أُفُق سياسي يُفضي إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتجسيد الدولة الفلسطينية المُستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وفق رؤية حلّ الدولتين بالاستناد إلى مُقررات الشرعية الدولية ومُبادرة السلام العربية.