وزير الخارجية الأردني: الحل الوحيد لتحقيق السلام هو إقامة دولة فلسطينية مستقلة

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 22 يناير 2024 12:31 مساءً - قال وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، إن الحل الوحيد لتحقيق السلام هو إقامة دولة فلسطينية مستقلة، مشيرا إلى أن إسرائيل تتحدى العالم برفضها قبول حل الدولتين لإنهاء الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين.

وطالب الصفدي، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الإثنين، بوقف إطلاق النار في غزة، باعتبار أن الوقف الفوري لإطلاق النار سيمكن الأردن من إرسال المزيد من المساعدات لغزة.

وقال وزير الخارجية الأردني، «نعول على دور الاتحاد الأوروبي للقيام بدور فعال بهدف وقف العنف في قطاع غزة».