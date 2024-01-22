الذهب تسجل انخفاضاً أسبوعياً

الذهب تسجل انخفاضاً أسبوعياًسجلت أسعار الذهب انخفاضاً أسبوعياً، اليوم الإثنين، بالتزامن مع ارتفاع الدولار وعائدات السندات، بعد أن بدد مسؤولون في البنك المركزي الأمريكي توقعات بخفض مبكر لأسعار الفائدة.

وبحسب وكالة أنباء "رويترز"، سجلت أسعار الذهب تراجعا أسبوعيا بنحو واحد في المائة، لتصل إلى 2029.49 دولارا للأونصة، وذلك على الرغم من ارتفاعها بآخر جلسات الأسبوع، الجمعة، بنسبة 0.30 في المائة.

وانخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.1 في المائة لكنه ارتفع نحو واحد في المائة منذ بداية الأسبوع.

ويجعل ارتفاع الدولار الذهب المقوم بالعملة الأمريكية أكثر تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

وارتفعت عائدات سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات إلى أعلى مستوى في خمسة أسابيع عند 4.1730 في المائة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، فقد تراجعت الفضة في أسبوع بنسبة 2.47 في المائة، لتصل إلى 22.6216 دولارا للأونصة.