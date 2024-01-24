تعيين الشيخ محمد صباح السالم رئيس مجلس الوزراء نائبا لأمير الكويت

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 24 يناير 2024 11:27 صباحاً - أصدر أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، اليوم الأربعاء، قرارًا بشأن تعيين نائبًا له.

وذكر القرار الأميري، أنه جرى تعيين الشيخ محمد صباح السالم الصباح، رئيس مجلس الوزراء، نائبًا للأمير طوال فترة غياب الأمير مشعل الأحمد الجابر الصباح عن البلاد، وفقًا لوكالة الأنباء الكويتية "كونا".

وأصدر أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، الأسبوع الماضي، مرسومًا أميريًا بتشكيل الحكومة الجديدة برئاسة الشيخ محمد صباح السالم الصباح، التي تضم 13 وزيرًا.

وبذلك يكون الشيخ محمد صباح السالم الصباح، أول رئيس للوزراء في عهد أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، الذي تولى مقاليد البلاد، 20 ديسمبر الماضي، ليكون الأمير السابع عشر للبلاد.