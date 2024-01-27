فصائل عراقية تستهدف قاعدة أمريكية في دير الزور بسوريا

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 27 يناير 2024 11:27 صباحاً - أعلنت الفصائل العراقية استهدافها قوات الاحتلال الأمريكي الموجودة في القرية الخضراء وحقل كونيكو النفطي في ريف دير الزور، الذي تتخذه قوات الاحتلال قاعدة عسكرية غير شرعية لها، وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء السورية "سانا".

وقالت الفصائل، في بيان اليوم السبت، إنه "استمراراً بنهجنا في مقاومة قوات الاحتلال الأمريكي في العراق والمنطقة، ورداً على مجازر الكيان الصهيوني بحق أهلنا في غزة، هاجم عناصرنا أمس بالطائرات المسيرة، قاعدتين للاحتلال الأمريكي في القرية الخضراء وحقل كونيكو بالعمق السوري".

وكانت الفصائل العراقية استهدفت أمس بالطيران المسير القوات الأمريكية في قاعدة "عين الأسد" غربي العراق.