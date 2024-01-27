ارتفاع قيمة تداولات بورصة مسقط

ارتفاع قيمة تداولات بورصة مسقطارتفعت قيمة التداول في بورصة مسقط الأسبوع الماضي إلى 20.9 مليون ريال عماني مسجلة نموا بنسبة 30.6 بالمائة عن مستواها قبل أسبوع والبالغ 16 مليون ريال عماني.

وارتفع عدد الصفقات المنفذة الأسبوع الماضي بنسبة 38 بالمائة من 3557 صفقة إلى 4915 صفقة، واستأنف المؤشر الرئيسي لبورصة مسقط الأسبوع الماضي صعوده مرتفعا 20 نقطة وأغلق على 4607 نقاط، وارتفع مؤشر القطاع المالي 10 نقاط، وسجل مؤشر قطاع الخدمات صعودا طفيفا بنحو نقطة واحدة، فيما سجل مؤشر قطاع الصناعة تراجعا بـ 26 نقطة، وتراجع المؤشر الشرعي نقطة واحدة.

وانخفضت القيمة السوقية بنهاية تداولات الأسبوع الماضي إلى 23.836 مليار ريال عماني مسجلة خسائر أسبوعية بـ 90 مليون ريال عماني، متأثرة بتراجع القيمة السوقية لسوق السندات والصكوك الأسبوع الماضي 100 مليون ريال عماني، لتهبط بنهاية تداولات الخميس إلى 4 مليارات و291.9 مليون ريال عماني.

وارتفعت الأسبوع الماضي أسعار أسهم 26 شركة مقابل أسهم 27 شركة تراجعت أسعارها وأسهم 23 شركة استقرت عند مستوياتها السابقة.