الهلال الأحمر الفلسطينى: 30 مستشفى من أصل 36 بقطاع غزة خرجت عن...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 27 يناير 2024 07:33 مساءً - قالت مسؤولة الإعلام بالهلال الأحمر الفلسطيني للقاهرة الإخبارية، أن 30 مستشفى من أصل 36 بالقطاع خرجت عن الخدمة، متابعة: "الأوضاع بمستشفى الأمل في خان يونس خطيرة للغاية.. وقوات الاحتلال تهدد أطقمنا جنوبي القطاع".

وأضافت: "مستشفى الأمل مقرنا بغزة وتضم 90 مصابا و100 كادر طبي و7 آلاف نازح".

وتابعت: "الاحتلال أصدر قرارات إخلاء لمستشفى القدس و24 مستشفى أخرى في قطاع غزة".

ولليوم الـ113، يستمر الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب المجازر واستهداف المدنيين في مختلف أرجاء قطاع غزة.

وارتفعت حصيلة الشهداء في القطاع منذ بدء العدوان في السابع من أكتوبر الماضي، إلى أكثر 26 ألف شهيد، ونحو 64 ألف مُصاب، وآلاف المفقودين، معظمهم من الأطفال والنساء، في حصيلة غير نهائية، إضافة لدمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة.