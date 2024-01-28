ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 26422 شهيدا

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 28 يناير 2024 11:27 صباحاً - أكدت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 26422 فلسطينيًا، وإصابة 65087 آخرين، وذلك في الهجمات الإسرائيلية المتواصلة على القطاع منذ 7 أكتوبر.

وأضافت أن هذه الحصيلة تشمل 165 فلسطينيًا استشهدوا، و290 أصيبوا خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة.

ويُواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المُكثف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، للشهر الرابع تواليًا، مُخلّفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.