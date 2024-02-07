مقتل شخص وإصابة اثنين فى غارة إسرائيلية جنوب لبنان

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 7 فبراير 2024 05:37 مساءً - أعلن الدفاع المدني في جنوب لبنان، عن مقتل شخص وإصابة اثنين في غارة إسرائيلية استهدفت بلدة الخيام الواقعة جنوب لبنان؛ وذلك وفق نبأ عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

حزب الله يستهدف موقع زبدين بمزارع شبعا اللبنانية المحتلة وتجمعًا لجنود الاحتلال الإسرائيلي

وقبل قليل، استهدف حزب الله اللبناني، موقع زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة وتجمعًا لجنود الاحتلال الإسرائيلي في محيطه.

وأكد حزب الله اللبناني، أنه حقق إصابات مباشرة خلال استهدافه تجمعًا لجنود الاحتلال قرب موقع زبدين في مزارع شبعا.