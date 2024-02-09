دوت الخليج -

استقرار أسعار الذهب

استقرت أسعار الذهب في تعاملات متواضعة اليوم. استقرار أسعار الذهباستقرت أسعار الذهب في تعاملات متواضعة اليوم. وذكرت وكالة رويترز أن سعر الذهب سجل في المعاملات الفورية 2032.76 دولاراً للأوقية، وتراجع المعدن الأصفر 0.3 بالمئة منذ بداية الأسبوع الماضي. واستقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 2047.70 دولاراً للأوقية. وانخفضت أسعار البلاديوم في المعاملات الفورية أمس لما دون البلاتين للمرة الأولى منذ نيسان 2018 إلا أن البلاديوم استعاد مركزه لاحقاً وصعد 0.6 بالمئة إلى 892.26 دولاراً للأوقية فيما زاد البلاتين إلى 890.90 دولاراً. وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 22.63 دولاراً.

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