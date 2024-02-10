أسعار الذهب تحقق خسائر أسبوعية

أسعار الذهب تحقق خسائر أسبوعيةحققت أسعار الذهب خسائر أسبوعية عند التسوية، متأثرة بقوة الدولار وارتفاع عوائد سندات الخزانة.

وأفاد موقع "سي ان بي سي عربية" اليوم السبت، بأن الذهب انخفض في المعاملات الفورية 0.2 في المائة إلى 2029.80 دولار للأونصة بحلول الساعة 1236 بتوقيت غرينتش، مع انخفاض الأسعار 0.5 في المائة على مدار الأسبوع.

كما خسرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 في المائة إلى 2044.50 دولار للأونصة.

وظل مؤشر الدولار في طريقه لتحقيق ارتفاع أسبوعي، مما يجعل الذهب أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى، في حين ارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات.

وفي مكان آخر، ارتفع البلاديوم بنسبة 0.3 في المائة إلى 889.62 دولارًا للأونصة، وانخفض البلاتين بنسبة 0.5 في المائة إلى 880.56 دولارًا.. وكانت أسعار كلا المعدنين تتجه نحو الانخفاض الأسبوعي الثاني.. وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 في المائة إلى 22.62 دولار.