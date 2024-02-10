استشهاد 5 فلسطينيين في قصف الاحتلال الإسرائيلي لمنازل ومركبة بمدينتي غزة ورفح

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 10 فبراير 2024 05:33 مساءً - استشهد 5 فلسطينيين وأصيب آخرون، اليوم السبت، في قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي لمنزل ومركبة بمدينة رفح جنوب قطاع غزة، ومنزلين غرب وجنوب القطاع.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مصادر محلية قولها إن طائرات الاحتلال الحربية قصفت منزلا شرق مدينة رفح، ما أدى إلى استشهاد مواطن وإصابة آخرين، مشيرة إلى قصف طائرات الاحتلال لمركبة شرطة في حي البرازيل بمدينة رفح، ما أدى لاستشهاد فلسطينيين اثنين.

وأفاد شهود عيان بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي نسفت مربعا سكنيا غرب خان يونس جنوب قطاع غزة، كما استشهد فلسطيني وأصيب 6 آخرون في قصف استهدف منزلا في حي الزيتون غرب مدينة غزة.

وقصفت مدفعية الاحتلال منزلا في حي الصبرة جنوب مدينة غزة، ما أدى إلى استشهاد فلسطيني وإصابة عدد آخر بجروح.

وكانت مصادر طبية فلسطينية قد أعلنت - في وقت سابق من اليوم - ارتكاب قوات الاحتلال الإسرائيلي لـ 16 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 117 شهيدا، و152 جريحا، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وفي حصيلة غير نهائية، يتواصل عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، مخلفا أكثر من 28 ألفا و64 شهيدا، و67 ألفا و611 جريحا، فيما لا يزال آلاف من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، إذ يمنع الاحتلال طواقم الإسعاف والإنقاذ من الوصول إليهم.